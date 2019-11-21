Немецкие технологии в петербургских домах

shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Застройщик «Терминал-Ресурс» провёл цикл совместных партнёрских мероприятий с производителем качественных немецких полов и окон Rehau.

Строительная компания «Терминал-Ресурс» возводит малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе. Проект комплексного освоения территории охватывает 316 га. Заселены четыре первых жилых объекта. На этапе высокой готовности находятся ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». В новых домах применена технология отопления «тёплый водяной пол» компании Rehau.

Специалисты отдела продаж застройщика совместно с представителями Rehau обсудили преимущества технологии, особенности монтажа и удобство эксплуатации. Тёплые водяные полы – оптимальное решение для создания благоприятного климата в жилом помещении. Трубы отопления монтируется в пол, не нарушая целостность интерьера. При этом выполняется дополнительная шумо- и теплоизоляция, а стяжка полов делается ровной, готовой к финишному покрытию. Технология позволила отказаться от внешних труб и радиаторов. В каждой жилой зоне есть терморегулятор, что делает возможным установить разную температуру в зависимости от предпочтений и назначения помещения. На крышах домов размещены автономные газовые котельные – жители «Образцовых кварталах» обеспечены теплом круглогодично.

Тёплые водяные полы Rehau хорошо зарекомендовали себя в Европе. Они не пересушивает воздух, что часто бывает, когда установлены обычные батареи. Распределение тепла происходит без перепада температур.

Жилые комплексы «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6» уже готовятся к вводу в эксплуатацию, в следующем году дольщики смогут получить ключи.

Адрес отдела продаж СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya