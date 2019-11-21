У вантового моста «Кадиллак» запрыгнул на отбойник, а на Доблести «Митсубиши» – на светофор

Как минимум дважды за день 21 ноября в Петербурге автомобили оказывались верхом на препятствии.

На перекрестке улиц Рихарда Зорге и Доблести Mitsubishi Pajero пробил забор и свалил светофор, наехав на него, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Андрея, водитель уворачивалась от пешехода, якобы перебегавшего дорогу на красный свет.

На Октябрьской набережной, 31, у вантового моста, притёрлись каршеринговый Nissan и Cadillac. Последний заскочил на дорожное ограждение.





О возможных пострадавших очевидцы не сообщают.