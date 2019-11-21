Роспотребнадзор не нашёл загрязнений в воздухе Купчино, как и вреда

Роспотребнадзор взял пробы воздуха во Фрунзенском районе после многочисленных жалоб жителей на удушающую вонь, но причину феномена не нашёл. Как и вреда для здоровья.

«По результатам лабораторных исследований концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы», – сообщили специалисты днём 21 ноября.

Ранее резкий химический запах заставил главу администрации Фрунзенского района лично проверить жалобы граждан. Минувшей ночью ощущения стали настолько невыносимыми, что родители забирали детей из больницы имени Филатова на Бухарестской улице, а врачи «переселяли» пациентов из палаты в палату и закрывали окна. Проблема затронула и Невский район: проживающие на проспекте Большевиков и на Народной улице ощутили химический запах и вызвали различные службы. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробу водопроводной воды. Итоги анализа обнародуют в ближайшее время.



