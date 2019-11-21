Дома ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп» находятся на Госкомиссии

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» направила в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзор) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной. Строительная готовность объекта (корпусов №1 и №2) составляет 100%.

На объекте будут работать представители комиссии контролирующего органа. В рамках процедур по приемке объекта застройщик должен представить специалистам все выполненные работы, в том числе продемонстрировать функционирование всех инженерных систем, работу оборудования, а также выполненное благоустройство территории.

Жилой комплекс «Полис на Неве» – проект редевелопмента территории на 1346 квартир. Он возводится на берегу Невы в десяти минутах езды от Невского проспекта. Общая площадь двух корпусов – 78 000 кв. м. На придомовой территории комплекса выполнен ландшафтный дизайн с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения. Для автовладельцев есть подземные паркинги и гостевые парковки.

В ноябре текущего года жилой комплекс получил диплом первой степени в конкурсе «Лучшая стройплощадка – 2019». В октябре 2019 года за проект ЖК «Полис на Неве» ГК «Полис Групп» получила диплом первой степени, а также специальный приз «За большой вклад в становление системы строительного качества» в конкурсе «Лидер строительного качества – 2019».

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/