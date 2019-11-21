«Революционное событие». Собянин подарил Путину проездной

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил президенту Владимиру Путину именную карту «Тройка» для поездок на общественном транспорте. Глава государства ее опробовал на открытом 21 ноября первом Московском центральном диаметре.

«По сложившейся традиции <...> Такой же билет по МЦК и первому МЦД. Конечно, это революционное событие», – цитирует 21 ноября заявление столичного градоначальника во время передачи карты ТАСС.

Президент проехал на поезде от станции «Белорусская» до «Филей». Вместе с Путиным МЦД протестировали также Сергей Собянянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, руководитель РЖД Олег Белозеров, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник главы государства Игорь Левитин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Московской центральный диаметр должен пройти насквозь через всю Москву, чтобы сделать более доступным перемещение москвичей и жителей области. МЦД-1 свяжет подмосковные Одинцово и Лобню.



