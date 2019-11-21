Скромная полиция Петербурга. Жительница Пушкина больше часа следила, чтобы пьяный гаишник не скрылся с «поля боя»

Водитель «Санг Йонга» напал в Пушкине на двух посетителей травмбольницы и показал удушающий захват на ребёнке. Об этом днем 21 ноября в редакцию сообщили очевидцы. По информации «Фонтанки», мужчина может работать в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

читательница

Как рассказали газете читатели, всё произошло во дворе школы № 695 по адресу: Артиллерийская улица, 25. Местная жительница Ольга позвонила в редакцию и сообщила, что только что пьяный мужчина за рулём автомобиля «Санг Йонг», выйдя из салона, избил двух взрослых и попытался придушить семиклассника. Причина агрессивного поведения ей неизвестна. Женщина заявила, что полиция приехала, но дебошир показал сотрудникам некие «корочки», и это будто бы повысило к нему лояльность. Жительница Пушкина выразила опасения, что нетрезвого водителя могут отпустить, из-за чего и набрала телефон «Фонтанки».

Фото: читатель "Фонтанки"

Корреспондент газеты выяснил, что машина зарегистрирована на 67-летнего жителя города Пушкина. Владелец по телефону сообщил, что уже лет семь не пользуется этим транспортом, на нём может ездить бывший зять хозяина автомобиля – 36-летний Олег Аронов. Мужчина представил бывшего родственника как сотрудника ГИБДД. Якобы тот развёлся с дочерью собеседника редакции около двух лет назад, но машину возвращать наотрез отказался. Узнав от корреспондента, что случилось, тесть предполагаемого дебошира тяжело вздохнул и сказал: «Я так и знал, что когда-нибудь этим всё закончится».





Читательница Ольга следила за конфликтом до самого конца. По её словам, приехавшие на место полицейские были любезны с водителем «Санг Йонга» и даже якобы предложили ему кофе. Через некоторое время машину эвакуировали.

Издание спросило у отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, работает ли в ведомстве человек по имени Олег Аронов, на что корреспонденту посоветовали обратиться в кадровую службу и искать телефон в Интернете. Мы запросили комментарий у пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Фонтанке», что конфликт был. Аронов, как говорят, служит в отдельном батальоне ДПС № 4, но в момент драки не был на службе. Мужчина действительно был пьян. Мотив его агрессивного поведения всё ещё неизвестен до конца. Возможно, подросток, на котором он показал удушающий прием, задел его машину. В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства.

Мы нашли «ВКонтакте» страницу пользователя, имя и дата рождения которого совпадают с известными «Фонтанке» данными Аронова. На аватарке размещена следующая картинка: сотрудник ДПС ставит ногу на голову задержанного. Венчает аккаунт статус «Любви достойна только мать -и гелентваген 5.5» (орфография и пунктуация автора сохранены). 36-летний петербуржец очень любит цитаты. Один из репостов звучит так – «На вопрос «Дружу ли я с алкоголем?» отвечу честно: «Нет, не дружу, но связь поддерживаю»». Также на стене размещена картинка «Порше» с символикой ДПС. И подпись: «Скромная полиция Петербурга».

Фото: скриншот страницы в соцсетях