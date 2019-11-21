Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей России по версии Forbes

Группа «Эталон»

Группа «Эталон» стала единственной девелоперской и строительной компанией, вошедшей в рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes.

С помощью сервиса Yandex Wordstat составители рейтинга изучили поисковые запросы на вакансии в компаниях, входящих в рейтинг РБК-500, за период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019-го. Дальнейший анализ проводился по 150 компаниям с максимальным количеством поисковых запросов вакансий. Затем специалисты аналитического центра портала superjob.ru провели опрос, узнав, какие критерии кажутся пользователям их ресурса наиболее важными при выборе работодателя. На основе опроса аналитики Forbes определили девять метрик, по которым проводилась оценка работодателей, и вес каждой из этих метрик: зарплата (вес — 25%), условия труда (19%), социальный пакет (15%), внутрикорпоративное обучение (12%), создание компанией новых рабочих мест (9%), развитие инфраструктуры в городах присутствия (7%), узнаваемость бренда (6%), забота об экологии (4%), благотворительность (3%). В результате проведенного анализа Группа «Эталон» вошла в ТОП-50 лучших работодателей и заняла 40 место.

Одним из приоритетов Группы «Эталон» является привлечение и удержание высококвалифицированного персонала. Компания инвестирует в профессиональное обучение своих сотрудников. Ежегодно около тысячи сотрудников участвуют в обучающих программах, мастер-классах и тренингах в различных сферах: строительные технологии, охрана труда, информационные технологии и программное обеспечение, техника продаж, личная эффективность. Также важной составляющей для успешного профессионального развития специалистов Компании и создания эффективной HR-стратегии является двусторонняя коммуникация между сотрудниками и руководителями. С этой целью в Группе «Эталон» проводятся мониторинги и опросы для сотрудников.

Справка о Группе «Эталон»