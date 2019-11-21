Есть такая профессия — Родину продавать. Что нужно сделать, чтобы тебя признали иноагентом

6 Зачем все это

Соавтор закона Леонид Левин объяснял «Фонтанке», что законодательные нововведения связаны «с выстраиванием системы зеркальных мер в отношении иностранных СМИ, работающих на российскую аудиторию». «С ноября 2017-го в реестр иностранных агентов США внесена компания Reston Translator, которая организует вещание программ агентства Sputnik в США и телеканал RT America. Кстати, американское законодательство об иностранных агентах предполагает регистрацию физических лиц наравне с юридическими. И к физическим лицам применяются жесточайшие уголовные меры наказания за неисполнение – вплоть до 5 лет заключения», – пояснял глава профильной думской комиссии по информационной политике.

О «зеркальности» 21 ноября перед голосованием в третьем чтении заявил и Пётр Толстой. Депутат-телеведущий привел в пример россиянку Марию Бутину, которая была осуждена по аналогичному закону в США. «Речь идет о защите прямого иностранного влияния на рынке СМИ, в том числе физлиц, которые занимаются распространением информации из иностранных источников», – сообщил Толстой.

«Эта мера будет касаться только тех сограждан, кто помогает госдеповским (именно госдеповским, а не всем подряд!) СМИ уходить от регистрации иноагентами», – утверждала главный редактор RT Маргарита Симоньян.