Есть такая профессия — Родину продавать. Что нужно сделать, чтобы тебя признали иноагентом
Размышления об иностранном вмешательстве во внутренние российские дела привели к тому, что иноагентом в России теперь потенциально может стать каждый первый пользователь Интернета. Госдума приняла в третьем чтении соответствующий закон депутатов Леонида Левина и Петра Толстого. 311 – за, 0 – против, 4 – воздержались. «Фонтанка» объясняет, что придумали депутаты.
1 С чего все началось
Законопроект о физлицах-иноагентах был внесен в Госдуму в декабре 2017 года (об этом «Фонтанке» рассказывала сенатор Людмила Бокова. – Прим. ред.), однако руки у депутатов до него дошли только осенью 2019 года. Зато работники Госдумы уже позволили признавать «иностранными агентами» зарубежные СМИ (сегодня их на сайте Минюста – 10), после чего статус иностранного агента было решено расширить сначала на журналистов, а теперь и просто на физические лица.
2 Кто может стать иноагентом
Это любой человек, россиянин или иностранец, который распространяет в России информационные материалы и получает за это деньги из иностранных источников. Это могут быть печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, в том числе, публикуемые в интернете. «Неправильные» деньги (или любое другое имущество) в этом случае могут поступать от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц от российских юридических лиц, получающих такие денежные средства. Решение принимается Минюстом по согласованию с МИД РФ.
3 Как доказать зарплату для иноагента
Алгоритм выявления таких граждан в законопроекте не прописан. Так же остается неясным, каким образом и кто будет доказывать факты перечисления зарубежных средств за «информационную работу». К слову, в тексте закона нет указаний на язык, на котором должен писать «иностранный агент». Там нет указания, что это может быть только русский язык.
4 Что должен делать человек, ставший иностранным агентом
Информация о таком физическом лице включается в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. После того, как человек официально получил статус иностранного агента, он должен в течение месяца создать отдельное юридическое лицо и уже через него работать с Минюстом.
5 Какие последствия
Все сообщения и материалы такого человека впредь должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом. За отказ выполнять законодательство интернет-пользователю грозит блокировка. Нарушение требований закона в случае принятия поправок будет караться штрафами и арестами. Для граждан – до 100 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф до 200 тысяч, и для юридических лиц – 5 миллионов рублей.
6 Зачем все это
Соавтор закона Леонид Левин объяснял «Фонтанке», что законодательные нововведения связаны «с выстраиванием системы зеркальных мер в отношении иностранных СМИ, работающих на российскую аудиторию». «С ноября 2017-го в реестр иностранных агентов США внесена компания Reston Translator, которая организует вещание программ агентства Sputnik в США и телеканал RT America. Кстати, американское законодательство об иностранных агентах предполагает регистрацию физических лиц наравне с юридическими. И к физическим лицам применяются жесточайшие уголовные меры наказания за неисполнение – вплоть до 5 лет заключения», – пояснял глава профильной думской комиссии по информационной политике.
О «зеркальности» 21 ноября перед голосованием в третьем чтении заявил и Пётр Толстой. Депутат-телеведущий привел в пример россиянку Марию Бутину, которая была осуждена по аналогичному закону в США. «Речь идет о защите прямого иностранного влияния на рынке СМИ, в том числе физлиц, которые занимаются распространением информации из иностранных источников», – сообщил Толстой.
«Эта мера будет касаться только тех сограждан, кто помогает госдеповским (именно госдеповским, а не всем подряд!) СМИ уходить от регистрации иноагентами», – утверждала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
7 Чем недовольны критики
Автор советского и российского законов о СМИ 1990–1991 годов, глава СПЧ при президенте РФ в 2010–2019 годах Михаил Федотов, назвал закон «юридической абракадаброй», так как депутаты «слили в один стакан, и СМИ, и юрлица, и НКО». «Новый закон написан таким образом, что иноагентом оказываются вообще все мировые СМИ. Мир наполнен иноагентами! Мы в кольце врагов!». Федотов не исключает, что иноагентами могут быть признаны обычные блогеры.
Ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова так же отмечает, что текст закона позволяет признавать иноагентами кого угодно от учёного до политического активиста. «Там говорится: «получает иностранное финансирование». Это может быть и компенсация проезда на международную конференцию, и гонорар ученому за публикацию в зарубежном научном журнале, и гонорар лектору за занятия в зарубежном университете, и присланные бабушкой из Казахстана 1000 тэнге внуку на день рождения. Любые деньги иностранного происхождения, которые зафиксируют наши власти, формально будут подходить под резиновый критерий этого закона», – уверена эксперт.
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