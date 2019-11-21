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Происшествия
21.11.2019 15:04
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Люди волнуются, власти не знают, что происходит. Химическая вонь из Купчино добралась и до Невского района

Неприятный запах с намеком на химию в канализации проявился не только во Фрунзенском районе, но и в Невском. 

О невыносимой вони 21 ноября «Фонтанке» сообщила жительница дома по проспекту Большевиков Алина. По словам девушки, запах начал ощущаться еще вчера. Обеспокоенные жильцы дома № 77 и других близлежащих домов уже вызвали всевозможные службы, но никто так и не смог выявить причину зловония. Последнее, что было сделано, — Роспотребнадзор взял пробу водопроводной воды, но результата пока нет. В ведомстве «Фонтанке» сообщили, что итоги замеров воды будут обнародованы в ближайшее время. В Водоканале также подтвердили факт взятия пробы.

«Это началось вчера в 12 часов дня. Мы сначала подумали, что травят тараканов: в подъезде стоял просто невыносимый запах. Нам даже пришлось уехать ночевать в другое место», – отметила девушка. 

О схожем рассказали читатели «Фонтанки», живущие на Народной улице: вчера с 11 утра у дома № 5 также почувствовали едкий химический запах. 


«Люди в панике, ни Роспотребнадзор, ни Водоканал, ни администрация Невского района никакой информации, что это было, не дают», – эмоционально пишет читатель. 

Смольный в лице комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности также не знает причин зловония. В комитете сообщили, что участвуют в работе, но конкретики дать не могут. 

Пока в качестве рабочей версии рассматривается та, что выдвинули чиновники из Фрунзенского района: неизвестные слили в канализацию особенно пахучие химикаты.

 


© Фонтанка.Ру
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