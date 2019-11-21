Видео: Из Пулково в США транзитом через Чехию отправили американца. В Праге оперативники «Narcos» узнают в нём причастного к наркокартелю

Завершилась операция по выдворению из Петербурга гражданина США Алета Тэрада, подозреваемого на родине в связях с наркокартелями и торговле наркотиками в крупном размере. Его сопровождают сотрудники посольства в Москве, прикомандированные от американского Управления по борьбе с наркотиками.

Утром 21 ноября из Пулково в Прагу рейсом авиакомпании «Россия» вылетел 50-летний гражданин США Алет Тэрада, муж арестованной в Америке россиянки Оксаны Вовк. Слева и справа от Тэрада в самолёте уселись два сотрудника посольства США в России. По информации 47news, это сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration (DEA), прикомандированные к посольству Штатов в Москве. Фактически они работают на территории России, как оперативники США в культовом сериале «Narcos», воюющие с мафией в Мексике.

На видео из аэропорта видно, что Тэрада ходит без наручников и относительно свободно, а перед вылетом решает подкрепиться.





47news: Тэрада в Пулково от rutube_account_7570231 на Rutube

После приземления самолёта в Праге сопровождающие сотрудники посольства неожиданно узнают в Тэрада американского гражданина. На родине он в розыске, санкция – арест. Его ждет Агентство национальной безопасности, чтобы задать вопросы о причастности к деятельности мексиканского наркокартеля. Как сообщало наше издание, по оперативным учётам Интерпола, у него более двух десятков прозвищ и псевдонимов. Вот только некоторые из них: Johnny Vong, Jimmy Vong, Joe Vongsengchang, mr. Williams.

У Чехии, в отличие от России, есть договор о выдаче в США, поэтому дальнейшая логистика понятна. С учётом расписания и для ускорения Тэрада сначала полетит в Амстердам, а уже затем – в Нью-Йорк. Этот отрезок он преодолеет уже в кандалах цивилизованной формы. Плановое время прибытия – 19:30 21 ноября по местному времени.

Интрига в том, что двое сопровождающих Тэраду – в прошлом россияне, получившие американское гражданство. Но это не всё: оба – бывшие сотрудники расформированной ныне нашей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.

Подробнее читайте в материале 47news «Американец из мексиканского наркокартеля взлетел из Пулково. Рядом с его двадцатью именами уселись двое из сериала "Narcos"».