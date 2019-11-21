Отечественное ПО переустановят на Apple iPhone или могут перестать их продавать. Госдума окончательно приняла закон

Депутаты Госдумы ФС РФ 21 ноября в третьем чтении приняли закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры.

Как сообщает сайт нижней палаты российского парламента, документ вступит в силу с 1 июля 2020 года. Предварительно правительство определит перечень устройств и программ.

«Таким образом, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий», – считают депутаты.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Apple может пересмотреть свою бизнес-модель в России в случае принятия закона. Сейчас корпорация не предустанавливает чужие приложения на свои устройства. Против предустановки, по данным ФАС, также выступали Microsoft и Intel. «Мегафон», Mail.ru Group и МТС идею поддержали.



