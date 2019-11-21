Госдума РФ разрешила присваивать гражданам статус «иностранного агента»

В ходе голосования в Государственной думе ФС РФ депутаты приняли закон, который позволяет признавать физических лиц иностранными агентами.

«Поправки о признании физлиц иноСМИ-иноагентами приняты в третьем чтении», – об этом 21 ноября сообщается на сайте Госдумы.

Изменения в законодательстве позволят признать иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением материалов СМИ-иноагентов, а также создают материалы для таких изданий. Кроме того, получение средств и имущества из?за рубежа или от российских юридических лиц с иностранным финансированием теперь может стать основанием для признания человека «иностранным агентом».





Поправки будут внесены в законы о средствах массовой информации и о защите информации.

Напомним, что в 2012 году Госдума приняла поправки к закону «О некоммерческих организациях», которые дали право наделять статусом иностранного агента российские НКО. Законопроект о статусе иноагентов для физических лиц был внесен еще в 2017-м, однако в первом чтении его приняли только в январе 2018-го.