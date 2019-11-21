Город против деревни по-французски: уткам через суд пытались запретить громко крякать

Необычный иск – против уток – рассмотрел суд французского города Дакс. Им разрешили жить в их родном пруду и главное – не понижать голос. Послушать причину иска можно в YouTube.

Как сообщает 21 ноября TJ со ссылкой на Reuters, молодой мужчина, год назад вместе с женой переехавший жить в сельскую местность, оказался недоволен обилием звуков. Его соседка, 67-летняя Доминик Дуте, держит ферму, на которой живут около 60 уток и гусей. Кряканье птиц не позволяет истцу спать с открытыми окнами и «наслаждаться жизнью за городом». Он хотел, чтобы хозяйка успокоила их или перевезла бы в другое место, и через суд потребовал 150 евро за каждый день шума и 3,5 тысячи евро компенсации.

Однако суд встал на сторону птиц: громкость кряканья оказалась в пределах нормы. Просто соседи недавно переехали из города и, судя по всему, пока не привыкли к звукам сельской жизни, пишет Meduza. Правда, в начале 2020 года суд Дакса (впрочем, он пишется Dax, а не Ducks – игры слов здесь всё-таки нет) планирует вернуться к утиному делу.





Пока же Дуте счастлива: она переживала, что ей придется избавиться от любимых питомцев. «Утки победили», – говорит француженка.

Этот спор, отмечает Reuters, продолжает серию судов, в которых традиционный сельский образ жизни противопоставляется современным городским ценностям. Так, в сентябре петуху по имени Морис было разрешено кукарекать на рассвете, несмотря на жалобы соседей, также переехавших из города.