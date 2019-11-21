Госдума приняла бюджет до 2022 года. Его критиковал Кудрин

Депутаты в третьем чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. В нижней палате парламента 21 ноября заявили, что он направлен на экономическое развитие регионов, а расходы на социальные программы в нем значительно увеличены.

Доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн рублей. Расходы в 2020 году прогнозируются на уровне 19,5 трлн рублей и тоже будут расти, причем темпами, опережающими доходы. Бюджетный профицит в 2020 году составит 876 млрд рублей, а к 2022 году снизится до 295 млрд рублей. Инфляция в 2020 году — 3%, в 2021 году — 4%. МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей в месяц.

В соответствии с принятым бюджетом, в 2020–2024 годах субъекты РФ должны будут платить ежегодно только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам с условием, что высвободившиеся средства они направят на реализацию инвестиционных проектов на своих территориях. Ожидается, что это высвободит 440 млрд рублей на дороги и другую инфраструктуру.

Ранее документ раскритиковал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его беспокоит, что в главном финансовом документе недостаточно системных стимулов роста экономики. И три года его структура практически не меняется.



