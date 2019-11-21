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Бизнес
21.11.2019 14:25
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Газ будет, но позже. Вице-премьер Козак перенёс пуск «Северного потока-2»

Интрига вокруг строительства газовой магистрали приобрела новое развитие. Впервые озвучено то, что, в общем-то, было очевидным – в заявленные сроки "Северный поток-2" запущен не будет.

Огласка этого факта легла на плечи вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Сегодня он заявил журналистам, что российский газопровод начнет работать не раньше середины 2020 года, хотя его планировали начать использовать до конца 2019 года.

«В середине следующего года», – цитирует 21 ноября ответ Козака ТАСС.

Вице-премьер не стал уточнять, в каком месяце начнутся поставки газа по трубопроводу.


Напомним, что накануне министр энергетики РФ Александр Новак сообщал о том, что газовую магистраль удастся ввести в эксплуатацию до конца года.

Строительство газопровода практически все годы сталкивается с трудностями. Препоны на пути инвесторов проекта создало принятие так называемого третьего энергопакета ЕС, затягивание выдачи разрешений на строительство странами, по морским экономическим зонам которых проходит его трасса, антироссийские санкции и пр.

Справка:

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью перекачки в 55 млрд кубометров в год, строится рядом с двумя нитками газопровода "Северный поток", открытом в 2012 году и связавшем Выборг и немецкий Грайфсвальд. «Северный поток — 2» по планам должен быть достроен до конца года.

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