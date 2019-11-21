Происшествия
Покупателей из «Ленты» выгнал дым из трансформатора
У «Ленты» на Обводном канале, 118/7, задымила трансформаторная подстанция. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
«В 1-этажном здании трансформаторной подстанции, примыкающем к административному корпусу ТК «Лента», происходило горение в электрощите на площади 1 кв. м», – рассказали в ведомстве.
В управлении добавили, что огонь удалось потушить при помощи огнетушителя, но не без пожарных. Дым выгнал из «Ленты» 130 человек, никто не пострадал.
Ранее об эвакуации из гипермаркета сообщили очевидцы.
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Справка:
«Лента» на Обводном торжественно открылась 1 ноября 2019 года, после масштабной реконструкции. Здание после пожара в ноябре 2018-го было выстроено почти с нуля. Тогда возгорание произошло утром в торговом зале, огонь моментально охватил всё помещение размерами 126 на 100 метров. От гипермаркета фактически остались лишь металлические конструкции.