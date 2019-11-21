Покупателей из «Ленты» выгнал дым из трансформатора

У «Ленты» на Обводном канале, 118/7, задымила трансформаторная подстанция. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

«В 1-этажном здании трансформаторной подстанции, примыкающем к административному корпусу ТК «Лента», происходило горение в электрощите на площади 1 кв. м», – рассказали в ведомстве.

В управлении добавили, что огонь удалось потушить при помощи огнетушителя, но не без пожарных. Дым выгнал из «Ленты» 130 человек, никто не пострадал.

Ранее об эвакуации из гипермаркета сообщили очевидцы.



