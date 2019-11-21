Плюс миллион туристов. Петербург и четыре финских города создадут 60 совместных маршрутов

Петербург и финский озерный регион Сайма хотят совместно привлечь до миллиона туристов – в ходе реализации проекта "Туристический коридор" будет создано не менее 60 маршрутов, объединяющих Северную столицу и финские города: Лаппеенранту, Иматру, Савонлинну и Миккели. Об этом "Фонтанке" 21 ноября рассказала начальник отдела по развитию "Городского туристско-информационного бюро" Анна Невинская.

Пять городов будут продвигать как один регион, но два разных опыта в одном путешествии. Акцент сделан на привлечение туристов в низкий сезон.

"На первоначальном этапе мы рассчитываем на привлечение примерно 200 тыс. туристов, в дальнейшем потенциальный поток может составить до миллиона человек ежегодно", – сообщила "Фонтанке" Невинская.

Проект "Туристический коридор", финансируемый ЕС по программе приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия – Россия", рассчитан на три года, его общая стоимость составляет около 837 тыс. евро. Реализация проекта стартовала в мае 2019 года, на данный момент создан официальная сайт проекта на английском языке для туристов и профессионалов туррынка, в начале 2020-го добавятся версии на немецком, финском и русском языках. По словам Невинской, турпакетами в Петербург и Сайменский регион Финляндии, в частности, интересуются крупные международные туроператоры из Копенгагена – в марте 2020-го готовится ознакомительный тур.





"Основные целевые страны будут определены после маркетингового исследования, но уже сейчас мы понимаем, что это точно Европа и Япония", – добавила Невинская.

Способствовать продаже туров будет введенная в октябре электронная виза в Петербург и Ленобласть для граждан стран Европы и ряда других стран, уверены участники рынка.