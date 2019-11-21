Центробанк предложил альтернативный расчет роста цен: зарплаты увеличивались быстрее, чем «индекс культурной столицы»

Экономисты Северо-Западного ГУ Банка России рассчитали дифференцированный показатель роста потребительских цен на специфические товары и услуги, наиболее, на их взгляд, востребованные в Петербурге. Если ориентироваться на него, выходит, что расходы культурного человека в нашем городе росли медленнее, чем повышались официально рассчитываемые средние зарплаты.

«Для расчета «индекса культурной столицы» использовались данные об изменении в Петербурге с октября 2018 года по октябрь 2019 года средних потребительских цен на покупку книги, билетов в театр, музей, кинотеатр, а также на обед в ресторане, чашку эспрессо в кафе, поездку в такси», – сообщают в петербургском управлении ЦБ.

Расчеты экономистов показали, что стоимость такого набора за год выросла на 4,4%, при том, что средняя начисленная зарплата в регионе поднялась за год на 4,5% (последние данные Петростата — за август 2019 года).

При этом в ЦБ подчеркивают, что годовая инфляция в октябре в целом по России составила 3,8%, а в Петербурге даже меньше — 3,6%.



