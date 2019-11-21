Семак объяснил, почему Дзюба отсутствует на тренировке "Зенита"

Нападающий сборной России и футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба пропустил тренировку петербургской команды в четверг, 21 ноября. По словам главного тренера Сергея Семака, это никак не связано с оскорблениями игрока со стороны фанатов на матче против Сан-Марино.

— Крайне негативно отношусь к этой истории, – сказал Семак журналистам. – К этому нельзя относиться по-другому. К этому нормально относиться не может ни один нормальный человек. Те, кто приходят на матчи сборной, должны поддерживать команду и переживать за всех игроков. Артем отсутствует по личным обстоятельствам, у него есть уважительная причина. Сегодня он получил день на решение этих вопросов. Завтра он будет в команде.

Напомним, что следующий матч "Зенит" проведет на выезде 23 ноября в рамках чемпионата России против казанского "Рубина". После 16 туров петербуржцы занимают первое место с 36 очками. Идущий вторым "Локомотив" отстает на пять очков. Следующий соперник "Зенита", казанский "Рубин" занимает 14 место с 17-ю очками.



