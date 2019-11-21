Потребовал оплату – чуть не погиб. В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на водителя БМВ

В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство 36-летнего водителя с Витебского проспекта. Фигурантом уголовного дела стал гражданин одной из бывших союзных республик, сообщает 21 ноября пресс-служба городского СК.

Напомним, ночью 17 ноября петербуржец с порезанной яремной веной и ножевым ранением в грудь самостоятельно добрался до НИИ скорой помощи, где был сразу помещён в реанимацию. Перед этим он успел сообщить, что в салоне БМВ на него напал незнакомец.

Оперативники вышли на след 21-летнего гражданина Узбекистана. У следователей есть все основания полагать, что именно он нанёс два удара ножом по шее и груди водителя БМВ. По версии следствия, пассажир не хотел оплачивать проезд в такси и попытался убить водителя, но не получилось. В скором времени молодому человеку будет избрана мера пресечения.



