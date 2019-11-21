Банк-партнер снизил ставку для клиентов Группы ЦДС

Группа ЦДС

Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах Группы ЦДС. Теперь они начинаются от 8,39% годовых.

Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для покупателей квартир во всех строящихся жилых комплексах Группы ЦДС.

По условиям ипотечной программы, ставка зафиксирована на весь срок кредитного договора и начинается от 8,39% годовых. Минимальный размер первоначального взноса составляет от 20%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Сумма кредита — от 500 тыс рублей до 26 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Также ипотечные заемщики могут воспользоваться программой с господдержкой для семей, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ставка в размере от 4,99% зафиксирована на весь срок действия кредитного договора. В качестве первоначального взноса клиенты могут воспользоваться средствами материнского капитала. Срок кредита – от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о Группе ЦДС