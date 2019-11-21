«Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили». Может ли педагог «пить пиво и трахаться под «Раммштайн»

Микроблог педагога показался администрации школы в Приморском районе чересчур откровенным. Девушка написала заявление об уходе, её твиттер набирает популярность.

victoria_borodinova/pixabay.com

Твиттер молодой петербургской учительницы истории гремит 21 ноября во всех уголках соцсетей. «Очень хорошая учительница, непонятно, почему уволили», – не без иронии пишут в «Твиттере». Для администрации одной из школ Приморского района откровенные излияния о сексе, выпивке и неформальных взаимоотношениях с учениками стали потрясением.

Всё началось с того, что владелица не слишком популярного до последних событий аккаунта с ником «владычица пивная» написала, что её уволили за Твиттер прямо на перемене.

«Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик»», – подытожила девушка.

Фото: скриншот сообщения в Twitter





Далее преподаватель рассказала о рыданиях детей, которые узнали о решении руководства школы, и о своих рыданиях в такси, когда пришло осознание. Кроме того, автор опубликовала в Твиттере скрины переписки с учениками, которые назвали свою героиню «лучшим учителем» и предложили «как-нибудь вместе выпить пивка».

«Фонтанка» узнала – история правдива. Девушке 25 лет. Стаж в школе небольшой, в 2019 году она работала в 579-й школе Приморского района на проспекте Авиаконструкторов. Сама «владычица пивная» отказалась общаться с корреспондентом «Фонтанки», уточнив, что в принципе не готова говорить с представителями каких-либо СМИ.

Зато согласилась прокомментировать конфликт директор учебного учреждения Галина Махотина. На вопрос «У вас работает такая то?» (учительница попросила не указывать имя) глава школы поспешила ответить: «Нет, у нас она уже не работает». Далее приводим диалог корреспондента «Фонтанки» и руководителя школы.

Корреспондент: Да, в своём Твиттере педагог написала, что её уволили.



Директор: Что значит «уволили»? Она написала заявление по собственному желанию и сама ушла, поэтому я не знаю, что она там пишет.



Корреспондент: А можно узнать причину?



Директор: Можно я не буду озвучивать это по телефону? Вы её Твиттер видели? Тогда какие могут быть вопросы? О нём нам рассказали родители учеников.

На сайте школы сообщается, что стаж 25-летней учительницы истории ещё не перевалил за полгода. Самой «владычице пивной» работа нравилась, хотя ещё недавно она писала, что прогуливала уроки и пряталась от директрисы в туалете.

Фото: скриншот сообщения в Twitter

«Журналисты уже пишут друзьям, а сказать хочется только это: школа классная, в плохой я бы работать не стала, её номер останется тайной, администрация — хорошие люди, которые лично у меня вызывают только уважение. Проблема в жалобе от родителей, непонятно где увидевших Твиттер», – написала девушка.

За ночь аккаунт учительницы истории, кстати одногруппницы убитой Анастасии Ещенко, обогатился более чем на 7 тысяч подписчиков. Пост об увольнении собрал свыше 14 тысяч лайков и почти 1,5 тысячи ретвитов. По всей видимости, автор микроблога не была готова к такой популярности. Пользователи соцсети разделились на два лагеря – осуждающих и респектующих.

Олеся Михайлова, "Фонтанка.ру"