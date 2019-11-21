Малайзия настаивает на недостаточности свидетельств в деле о крушении Boeing на востоке Украины

Малайзийское министерство иностранных дел вновь призвало обнародовать все имеющиеся свидетельства по поводу крушения Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком в 2014 году.

«Малайзия решительно настроена. Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», – цитирует 21 ноября заявление министра иностранных дел королевства Сайфуддина Абдуллы «Интерфакс».

Глава МИД Малайзии, находящийся в Москве, отметил, что страна не возлагает вину за крушение лайнера Malaysia Airlines на кого-либо. Сайфуддин Абдулла призвал изучить все данные о трагедии.

Напомним, что Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. В июне 2019 года совместная следственная группа назвала имена обвиняемых по делу о гибели «Боинга» в Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого предположительно и был сбит самолет. В совместную следственную группу не включены представители Малайзии, что вызывает резко негативную реакцию со стороны властей этого государства. Она также не включает в расследование материалы и документы, предоставленные Российской Федерацией, которые опровергают причастность РФ к этой катастрофе.



