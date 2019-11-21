Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

Группа «Эталон»

АО БАНК «СНГБ» и ПАО АКБ «Металлинвестбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» – Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

По условиям программы Сургутнефтегазбанка кредит на покупку квартиры в Квартале Che предоставляется на срок от 1 года до 30 лет. Процентная ставка по ипотеке составит от 9,6% годовых при первоначальном взносе в размере от 20%. Возможная сумма кредита составляет от 100 тыс рублей до 15 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sngb.ru

В «Металлинвестбанке» действует специальное предложение «Первоначальный взнос от 10%». Купить квартиру в новом комплексе класса бизнес-лайт можно с первоначальным взносом в размере от 10%-14,99% от стоимости жилья с процентной ставкой по кредиту от 8,9%. При внесении первоначального взноса в размере от 15% до 19,99% ставка составит от 8,8% годовых, при взносе от 20% от стоимости недвижимости – от 8,6% годовых. Указанные процентные ставки действительны при условии подписания покупателями кредитного договора не позднее календарного месяца с даты одобрения кредитной заявки. Сумма ипотечного кредита – от 500 тыс рублей до 25 млн рублей. Срок кредитования от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://metallinvestbank.ru

Квартал Che включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировками, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в Квартале Che запроектировано 1698 квартир.

Группа «Эталон» планирует завершить строительство проекта во II квартале 2023 года.

АО "Сургутнефтегазбанк" АО БАНК «СНГБ» лицензия Банка России №588 от 05.09.2016г.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440 от 21.11.2014г

Справка о Группе «Эталон»

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф