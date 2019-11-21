«Я хочу, чтобы Зеленский поступил правильно». Белый дом утверждает, что ключевой свидетель по импичменту Трампа подтвердил невиновность президента США

Президент США Дональд Трамп невиновен, утверждают в Белом доме после показаний постпреда США при ЕС Гордона Сондланда, которые он дал в конгрессе США в рамках процедуры импичмента.

«Президент Дональд Трамп сказал: «Я ничего не хочу. Мне не нужна услуга за услугу. Я хочу, чтобы Зеленский поступил правильно». Посол Гордон Сондланд засвидетельствовал это в своих показаниях. Это должно быть единственным выводом из фиктивного слушания, и это было заявлено под присягой единственным человеком в этих слушаниях, который когда-либо говорил непосредственно с президентом Трампом», – цитирует в четверг, 21 ноября, «Интерфакс» заявление администрации Дональда Трампа.









Постпред США при ЕС засвидетельствовал, что президент США «никогда не говорил ему, что встреча в Белом доме или помощь Украине были связаны с получением публичного заявления от президента Зеленского», уточняет Белый дом. Большая часть показаний Сондланда была связана с его «предположениями», что делает обвинения демократов «необоснованными» и служат «жалкой попыткой» пересмотреть результаты выборов 2016 года, добавили официальные представители действующего американского президента.

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа стартовали на прошлой неделе. Тогда же Белый дом опубликовал вторую стенограмму переговоров Трампа с Зеленским, где снова не оказалось шантажа украинского лидера отказом от помощи США, если правоохранительные органы Украины не будут расследовать возможную коррупцию сына Джо Байдена, главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах.





24 сентября демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа за переговоры с Зеленским. На следующий день Белый дом опубликовал расшифровку этой беседы. Байден в ней упоминался всего один раз, а давления на Зеленского эксперты не заметили.

Сам Дональд Трамп называет процедуру своего импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю» .

Бывший вице-президент Джо Байден, комментируя ход слушаний по импичменту, заявил, что Трамп и Россия не хотят видеть его президентом США.

«Я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний», – цитирует 21 ноября Байдена «Интерфакс»