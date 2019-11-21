Несчастливое место. На Обводном задымилась «Лента», которую отстроили заново после пожара

Очевидцы сообщают «Фонтанке» об эвакуации покупателей гипермаркета «Лента» на Обводном канале, 118/7, около часа дня 21 ноября.

По их словам, в помещении магазина произошло задымление. На улицу вывели около сотни человек.

Фото: читатель "Фонтанки" Юрий

В компании подтвердили сообщение о задымлении и эвакуации, уточнив, что возгорание произошло в примыкающем к "Ленте" здании. В самом магазине всё в порядке.





В пресс-службе городского МЧС уточнили, что выехали на проверку сообщения по указанному адресу.

«Лента» на Обводном торжественно открылась 1 ноября 2019 года после масштабной реконструкции. Здание после пожара в ноябре 2018 года было выстроено почти с нуля. Тогда возгорание произошло утром в торговом зале, огонь очень быстро охватил всё здание размерами 126 на 100 метров. От здания фактически остались лишь металлические конструкции.