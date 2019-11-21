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21.11.2019 13:56
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Почему приставы списали чужой долг с жительницы Петербурга и уверяют, что поступили правильно

Оказавшись полной тезкой авантюристки, микробиолог из Петербурга Ирина Леднева с подачи приставов потеряла накопления. «Замена» должника произошла благодаря неспешности чиновников и невнимательности полиции.

Почему приставы списали чужой долг с жительницы Петербурга и уверяют, что поступили правильно

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Московский районный суд готов пересмотреть долговое дело 50-летней Ледневой, с которой списали 160 тысяч рублей вместо двойника - женщины с криминальным прошлым и такими же ФИО. Добропорядочная Леднева полгода добивается внятного ответа и 21 ноября она, кажется, его услышит.

Петербурженка Ирина Леонидовна Леднева 1955 года рождения заняла деньги у знакомого в мае 2016 года. То ли злокозненно, то ли по недомыслию, в расписку она внесла неверные паспортные данные. В номере документа и дате его выдачи заменила по одной цифре. Заемщик описок не заметил. Свой адрес регистрации она указала правильно.

За год до составления расписки Ледневу Василеостровский райсуд приговорил к 4 годам условно за мошенничество. В качестве владельца и гендиректора турфирмы «Этюд» Ирина Леонидовна брала с клиентов деньги и путевки не предоставляла. Обманула она девять человек на общую сумму около 700 тысяч рублей.


Возвращать 160 тысяч заемщику в планы Ледневой тоже не входило. Сроки возврата давно прошли, и мужчина в 2018 году подал иск в Московский райсуд.

Дело поступило судье Марии Кротовой. Первым делом, 17 августа 2018-го, она направила запрос в Жилагентство Московского района с просьбой предоставить справку о регистрации Ледневой. Ориентиром для жилищников судья указал адрес из расписки.

Процесс длился, Леднева игнорировала заседания, Жилагентство тоже не баловало судью вниманием. 17 октября Кротова повторила запрос, а 20 ноября отправила его третий раз. Так как подтверждение регистрации Ледневой на существо спора не влияло, судья удовлетворила иск на 160 тысяч рублей, изготовила мотивированное решение и сдала дело в отдел судопроизводства.

После январских выходных 2019 года истец пришел в Московский райсуд за исполнительным листом для приставов. Кротова, отчаявшись получить ответ от жилищников, 18 января обратилась в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области. Так как уверенности в том, что должница проживает по месту регистрации, у судьи не было, она запросила адресную справку на Ледневу, указав на этот раз в качестве ориентира паспортные данные из расписки.

Запрос на исполнение попал специалисту УВМ ГУ МВД Олесе Марчукевич. В ведомственной базе она ожидаемо не нашла в Петербурге и в России Ледневу Ирину Леонидовну с указанными в запросе суда паспортными данными. Путем знакомых только ей манипуляций с компьютером специалист вышла на полную тезку должницы – с другими годом рождения и иным паспортом. Перекачав эти сведения в формуляр адресной справки, Марчукевич отправила письмо в суд.

Судья Кротова получила ответ 1 февраля и 4-го, опираясь на справку полиции, выписала истцу исполнительный лист на невинную Ледневу.

Ответ из Жилагентства, с правильно установленной личностью должницы, пришел на следующий день, 5 февраля. Но было уже поздно. Приставы списали деньги не с должницы, а её двойника. Для них двойник и был тем самым должником, установленным судом.

ГУ МВД на вопрос «Фонтанки» о причинах замены паспортных данных в адресной справке пока не ответили.

В Жилагентстве Московского района заявили, что запрос Кротовой о регистрации должницы Ледневой пришел лишь 28 января 2019 года – за восемь дней до отправки ответа в суд.

«Вообще-то мы стараемся отправлять по факсимильной связи день в день, не знаем, почему так затянули», – сообщили «Фонтанке» сотрудники Жилагентства в устной беседе. 

Чиновники подтвердили, что на судебном запросе датой отправки указано 17 августа 2018 года, но не смогли объяснить, где документ путешествовал пять месяцев.

В пресс-службе управления ФССП Петербурга «Фонтанке» уточнили, что нарушений законодательства при исполнении производства сотрудники отдела Московского района не допускали. Они взыскали деньги с той гражданки, которая была указана в исполнительном листе.

Найти настоящую должницу Ледневу в Петербурге нетрудно. «Фонтанка» дозвонилась до нее с первого раза. Ирина Леонидовна заявила, что ФИО истца ей ни о чем не говорят, денег она не занимала, и прекратила разговор.

Истец обсуждать женщин-двойников не захотел. Деньги ему поступили, и вряд ли он рад с ними расставаться.

Пострадавшая Ирина Леднева несколько месяцев билась в закрытые двери. Приставы твердили, что она реальная должница, а «иное лицо, имеющее идентичные ФИО», не установлено. Наверное, это все-таки не совсем так. По данным банка данных ФССП, Ирина Леонидовна Леднева – автор расписки – очень хорошо знакома приставам. На нее возбуждены 17 производств на сумму почти 3 млн рублей. Неисполненными, в том числе, числятся те, что тянутся со времен уголовного дела и приговора, то есть больше 4 лет.

В 2017 году в аналогичный переплет попала петербурженка Анна Павленко. С нее взыскивали автомобильные долги тезки из Белгорода, хотя петербургская Анна не имеет прав и машины.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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