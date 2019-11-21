Дикобраза в снегу заметила сибирячка по дороге в банк. Полиция сначала не поверила, а теперь комментирует

Теплолюбивого грызуна необычной белой расцветки заметила жительница Иркутска по дороге на работу утром 21 ноября. Видео разлетелось по соцсетям.

Как сообщают «Вести Иркутск», автор ролика – сотрудница банка – сначала приняла животное за кролика, но потом «кролик» выпустил иголки.

Подумав, что «спать надо больше», она всё же позвонила в полицию. Там тоже сначала не поверили, но потом решили проверить и отправились на место.





К моменту прибытия наряда дикобраз уже был пойман хозяевами. Как оказалось, он сбежал из передвижного зоопарка, который временно расположился в торговом центре неподалёку, пишет ИА «Байкал24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Кадр из видео в YouTube

Большинство дикобразовых обитает в Юго-Восточной Азии, есть они в Индии, Африке, обеих Америках, даже в Европе и Закавказье. На Урале дикобразы жили около 100 тысяч лет назад, в Горном Алтае – 40 тысяч лет назад.