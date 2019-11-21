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Строительство
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21.11.2019 13:05
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В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведены в продажу 295 квартир комфорт-класса

В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведены в продажу 295 квартир комфорт-класса

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» расширяет продажи жилья комфорт-класса в новом 21 квартале ЖК «Северная долина». В корпусе № 35 отсутствуют студии, на этаже расположено по 6 квартир с полной отделкой.

Новый 25-этажный кирпично-монолитный корпус № 35 относится к 16 очереди строительства ЖК «Северная долина». В двух секциях расположатся 295 квартир комфорт-класса, по 6 квартир на этаже. В светлых холлах на первых этажах предусмотрены колясочные. Во дворе проектом предусмотрено строительство детского сада, общеобразовательная школа будет построена в шаговой доступности.

В квартирографии корпуса отсутствуют студии. Площадь представленного жилья варьируется от 36 до 72 кв. м. В наличии классические планировки и квартиры евроформата с кухней-гостиной от 14 кв. м.

Все жилье передается с полной отделкой стандарта «Оптима». В квартире устанавливаются радиаторы с терморегуляторами, межкомнатные двери с покрытием  экошпон, металлическая входная дверь. В ванных комнатах полы и стены будут полностью облицованы керамической плиткой светлых оттенков. Стены комнат, холла и кухни будут оклеены светло-бежевыми обоями на флизелиновой основе. На полу — ламинат с тиснением под дерево.

Стоимость однокомнатной квартиры, при условии 100%-ной оплаты, начинается от 3,1 млн, двухкомнатной — от 3,9 млн рублей. Трехкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 5,3 млн рублей. Продажи осуществляются с использованием счетов эскроу.

В настоящий момент на строительной площадке завершены работы по устройству свайного фундамента корпуса № 35. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

Строительство ведется на средства банковского проектного финансирования. Ранее компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк подписали крупнейший для Санкт-Петербурга договор проектного финансирования жилищного строительства. Сумма контракта составила 30 млрд рублей. Кредитные средства выделяются на строительство жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». В рамках развития ЖК «Северная долина» проектным финансированием обеспечены 29 жилых домов комфорт-класса общей площадью 440 тыс. кв. м, а также объекты транспортной инфраструктуры.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents

 

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