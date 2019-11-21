РЖД заверили в безопасности wi-fi в «Сапсане». О взломе сети и утечке данных пассажиров ранее сообщил «юный натуралист»

Российские железные дороги провели расследование взлома беспроводной локальной сети в скоростных поездах, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

«Там уязвимостей, которые бы влияли на утечку каких-то критических данных, нет... Никакие данные персональные не хранятся», – цитирует 21 ноября заявление директора железнодорожной компании по информационным технологиям Евгения Чаркина РИА Новости.

По его словам, человек, который заявил о взломе wi-fi, сделал это «из фана». Чаркин охарактеризовал хакера как «юного натуралиста».

«Почему удалось взломать? Наверное, потому что злоумышленник», – резюмировал представитель РЖД.

Напомним, что в середине ноября пользователь «Хабра» keklick1337 написал, что от скуки получил доступ к данным пассажиров через wi-fi «Сапсана».



