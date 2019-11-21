В VI квартале Golden City началось благоустройство

Glorax Development

Компания Glorax Development приступила к работам по благоустройству территории VI квартала жилого комплекса Golden City, который возводится на намывных территориях Васильевского острова. После досыпки песка специалисты приступят к созданию проезжей части и пешеходных дорожек, а также устройству внутреннего двора.

По проекту территория двора будет закрыта от посторонних, здесь оборудуют зоны для отдыха, прогулок, детских игр и спорта. Благодаря ландшафтному дизайну, с ранней весны до поздней осени жители квартала смогут наслаждаться видом красивых цветников, душистых трав и разнообразных кустарников.

Согласно концепции «двор без машин», внутренняя территории квартала будет свободна от автомобилей – для них предусмотрен подземный паркинг.

Golden City – это проект бизнес-класса, в рамках которого будет возведено шесть кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Квартирография жилого комплекса включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Они имеют свободную планировку и панорамное остекление. Собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования – основные преимущества жилого комплекса на намывных территориях Васильевского острова.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents