В «Максидоме» на ребенка упал шкаф

В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом. Произошло это еще в августе, но прокуратура города сообщила об этом 21 ноября.

В ведомстве рассказали о проверке «Максидома» прокуратурой Фрунзенского района. В этом районе у сети только один магазин — на Дунайском проспекте, 64. Там в августе 2019 года, сообщает надзор, в отделе мебели на маленькую девочку упал шкаф. Пострадавшая получила перелом бедра и ушиб головы.

«Прокуратура внесла представление администрации ООО «Максидом» об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении», – отметили в прокуратуре, напомнив, что продавцы мебели обязаны размещать выставочные образцы так, чтобы те были устойчивыми.

В январе «Фонтанка» рассказывала о том, что ИП Орлова обязали заплатить 150 тысяч рублей штрафа за падение тяжёлой железной двери на четырёхлетнего мальчика в магазине на Ленинском проспекте. У ребенка также было сломано бедро.



