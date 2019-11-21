Белая муть в Карповке снова пугает горожан. Водоканал решит вопрос к Новому году

Мутные белые разводы в водах Карповки недалеко от строительной площадки «Северной короны» петербуржцы снова зафиксировали спустя три месяца после прошлого https://www.fontanka.ru/2019/08/16/096/ выброса.

Фото: читатель "Фонтанки" Виктор

По словам читателей «Фонтанки», река пошла пятнами днём 21 ноября. Как сообщили в Водоканале, проблему планово разрешат к концу года, когда будет завершён проект по переключению прямых выпусков сточных вод. После этого подобное повторяться «не должно».

Нечистоты появляются в реке регулярно: в Карповку выходит канализация близлежащих домов, возможности для очистки на этом участке, как и ещё на десятке выпусков неподалёку, пока просто нет. Проблемой занимаются с 2017 года.



