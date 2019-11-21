ФАС не нашла конкуренции в электронном учете туристов. Петербургская полиция может получить предупреждение

Петербургское УФАС рассмотрит спор петербургских отельеров с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по поводу использования автоматизированных систем электронного учета туристов. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 21 ноября, поводом стало письмо, полученное накануне от Федеральной антимонопольной службы по итогам рассмотрения жалобы от деловой ассоциации «Опора России».

По данным «Коммерсанта», федеральные антимонопольщики сочли, что ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «необоснованно уклоняется от заключения соглашений с операторами систем передачи сведений для миграционного и регистрационного учета гостей отелей». Но решение о выдаче предписания должно принять петербургское УФАС, срок рассмотрения — от одного до трех месяцев.

Ранее петербургские отельеры жаловались, что местное управление МВД соглашалось работать лишь с системой «Элпост» Федерального гостиничного сервиса (ФГС). Другим операторам в сотрудничестве отказывали, ссылаясь на отсутствие у тех средств по защите информации, соответствующих требованиям нормативных документов по информационной безопасности. На каких нормах и правовых актах базируется позиция, в ГУ МВД не поясняли.

По данным ЕГРЮЛ, по 45% ООО ФГС принадлежит Никите Мурову и Наталье Негодовой. «Новая газета» называла Никиту Мурова внуком Евгения Мурова, возглавлявшего ФСО в 2000–2016 годах. Наталья Негодова — дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, ранее сообщал «Деловой Петербург».



