На шоссе под Зеленогорском автомобилисты пытались потушить машину. Огонь победил

Мощное пламя объяло автомобиль на Зеленогорском шоссе между Зеленогорском и Комарово в первой половине дня 21 ноября.

Видео с места пожара выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель, по их словам, успел выйти из салона «Форда Мондео». Судя по видеозаписи, возгорание произошло в районе моторного отсека.

Использованные огнетушители выставили на дорогу в качестве предупреждающего знака. «Мы лично помогали тушить пламя. Трое уже лили огнетушителями, у нас в машине два их. Мы вышли, ещё подошли двое. Машина сгорела всё равно», – рассказывает Татьяна.





Заторов на месте происшествия, по данным «Яндекс.Карт», нет.