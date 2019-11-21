Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» обсудил кадровые изменения в Правлении

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

20 ноября 2019 года состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», где были обсуждены кадровые изменения в Правлении Банка.

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение направить документы в Банк России на согласование старшего вице-президента – управляющего Московским филиалом Банка Кирилла Кузнецова в должности члена Правления Банка.

Данное кадровое решение принято с соответствии с обновленной стратегией Банка «Санкт-Петербург», в рамках которой Банк активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям и физическим лицам полный спектр услуг классического финансового учреждения.

Банк переходит от привычного формата бизнеса в Москве, сфокусированного на крупном корпоративном сегменте, и активно предлагает услуги как юридическим, так и физическим лицам. На сегодняшний день в Московском филиале сформирована команда профессионалов, выделены четыре блока для развития: крупный, средний, малый и розничный бизнес. Среди первых итогов новой московской команды – рост комиссионного дохода на 90% и повышение рентабельности до 16%.

«Мы рады приветствовать Кирилла Кузнецова в качестве члена Правления Банка «Санкт-Петербург». За время работы в Банке Кирилл проявил себя как профессионал своего дела. Уверен, что его глубокие практические знания в банковском корпоративном бизнесе, помогут расширить и укрепить бизнес Банка в его якорном сегменте в московском регионе», – прокомментировал назначение Председатель правления Банка «Санкт-Петербруг» Александр Савельев.

Кирилл Кузнецов имеет огромный опыт работы с представителями среднего и малого бизнеса. С 2011 по 2018 год он курировал средний и региональный корпоративный бизнес в АО «Альфа-банк».

Окончил в 2002 году экономический факультет Алтайского государственного университета, в 2017 году – INSEAD по программе Аlfa-Bank Top management program.

После прохождения необходимой процедуры согласования с ЦБ РФ Кирилл Кузнецов будет назначен членом Правления банка «Санкт-Петербург».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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