«Семья» сбрасывает балласт. Накопивший долги ретейлер избавляется от магазинов и персонала

Объем исков к ТД «Интерторг» за месяц увеличился вдвое — до 1,8 млрд рублей. Поставщиков просят запастись терпением, но заявленные суммы могут быть лишь вершиной айсберга: проблемы ретейлера могут спровоцировать массовый дефолт средних и мелких дистрибьюторов.

Михаил Огнев/"Фогнтанка.ру"/Архив

Об оптимизации штата в ТД «Интерторг» (сети «Семья» и Spar) «Фонтанке» рассказали сотрудники ретейлера. По их словам, на этой неделе на работу в магазины обеих сетей перестали ходить более тысячи человек. На компенсации рассчитывать не приходится: большая часть была заблаговременно переведена на модель аутсорсинга и выведена за штат.

Директора магазинов «Семья» в Выборгском, Красносельском и Адмиралтейском районах получили директиву расстаться с частью персонала в конце прошлой недели. Как пояснил «Фонтанке» руководитель одной из торговых точек, число попавших под сокращение начинается от 3 в небольших магазинах и достигает 10–12 в крупных точках. В основном это линейный персонал — кассиры, грузчики, продавцы за прилавком в кулинарном отделе, в некоторых случаях товароведы.

По словам собеседников издания, в других районах ситуация аналогична: в общей сложности в Петербурге компания могла отказаться от услуг более тысячи работников. Сокращение зачастую происходит одним днем. По словам директора одного из универсамов Красносельского района, большинство работников «Интерторга» — это аутсорсинговый персонал. Они официально трудоустроены в штате внешней компании, а ретейлер «арендует» их у работодателя, поэтому проблем с ТК не возникает. Чем занять ненужных «Семье» грузчиков и кассиров — уже головная боль партнера. «Сократили штат и всё, но никто никого не увольнял», — говорит директор магазина.

Но собственных сотрудников у «Интерторга» почти не осталось, в штате числятся разве что товароведы, директор и заместитель директора, рассказывает сотрудник другой точки. «Старших кассиров и часть товароведов компания сократила давно, но некоторым предложили должность старшего продавца от аутсорсинга, ссылаясь на то, что это кадровый резерв», — рассказывает собеседник издания. Но и штатный состав подвергся оптимизации: нескольким товароведам предложили написать заявление «по собственному желанию». Сотрудники нескольких магазинов Spar в Петербурге и Ленобласти подтвердили, что в этой сети происходит аналогичное уменьшение численности персонала.





Такое поведение работодателя удивило работников: в высокий сезон перед Новым годом штат следовало, напротив, усиливать, иначе магазины рискуют просто не справиться.

Вероятное объяснение в том, что за сокращением персонала может последовать и оптимизация торговых площадей. «Сейчас на некоторые магазины из офиса сбрасывают тесты для директоров на знание инструкций по закрытию магазина и перемещение товара», – сообщил один из управляющих.

Сокращение сети уже идет в регионах. Так, еще летом 2019 года «Семья» покинула Череповец. В начале ноября «Интерторг» ушел из Великого Новгорода, закрыв разом пять магазинов «Семья». По данным издания «Новгородские ведомости», расставание с работниками было стремительным: 1 ноября они получили из петербургского офиса письмо, что 4 ноября станет последним рабочим днем, а нереализованный товар должен быть отвезён в Петербург. По информации «Фонтанки», к закрытию готовится одна из торговых точек в Кингисеппе.

О намерении «Интерторга» расстаться и с петербургскими магазинами знают и другие ретейлеры. Так, компания уже переуступила один Spar и одну «Семью» вместе с торговым оборудованием сети «Семишагофф». Участники рынка получали предложения и по другим объектам, но запрошенная цена оказалась чрезмерно высокой.

На начало октября 2019 года под управлением «Интерторга» работало 249 универсамов «Семья», восемь супермаркетов «Идея», а также 184 супермаркета и 11 гипермаркетов международного бренда Spar, который «Интерторг» развивает по франчайзингу.

В самом «Интерторге» отказались от комментария. В комитете по труду и занятости Ленинградской области (официальное место регистрации ретейлера — город Никольское Тосненского района) сообщили, что не получали уведомлений о массовых сокращениях. «На наш запрос кадровая служба «Интерторга» сообщила, что массовых сокращений не предвидится. Но в компании действительно есть большое число аутсорсинговых работников, и сейчас она пересматривает гражданско-правовые договоры», – рассказала глава ведомства Алла Астратова. В государственной инспекции по труду Петербурга отметили, что не получали жалоб от сотрудников «Интерторга». Но, по словам управляющих, большинство аутсорсинговых работников – граждане Узбекистана, которые вряд ли пойдут защищать свои права, тем более что «Интерторг» не является их официальным работодателем.

О проблемах «Интерторга» «Фонтанка» рассказывала в середине октября. Компания, накопившая на тот момент долги перед поставщиками на 1 млрд рублей, получила предупреждение о готовящемся банкротном иске. А ее контрагенты перестали отгружать товары. После публикации совладелец «Интерторга» Мушвиг Абдуллаев в интервью РБК заявил о том, что с большинством достигнуты мировые соглашения, а реальная сумма претензий составляет всего 100–120 млн рублей. Но за месяц объем исков только удвоился. Согласно картотеке арбитража, поставщики «Интерторга» заявили требования на 1,8 млрд рублей.

По словам некоторых поставщиков, которые ранее разорвали отношения с компанией, ситуация с платежами действительно наладилась. В частности, поставки возобновил «Пискарёвский молочный завод». «На нас вышли руководители более высокого звена, чем до этого, и мы начали все с чистого листа. Пока нареканий нет», – сказал заместитель генерального директора предприятия Георгий Житмарёв.





Другие контрагенты «Интерторга», напротив, сообщают, что так и не дождались от ретейлера конкретики по поводу погашения задолженности. «Просят потерпеть до декабря, обещая, что ситуация исправится. Но, что именно должно произойти в декабре, не уточняют», – отметили в компании «Мегаопт», которая занимается дистрибуцией замороженной продукции. Один из крупных мясных поставщиков сообщил, что менеджеры согласовали график выплат, но денежный поток довольно быстро иссяк. «Товары мы по-прежнему не поставляем», – резюмировал он.

Исходя из оборота «Интерторга» и оценки платежной дисциплины по различным категориям, настоящий объем задолженности может быть в два-три раза больше, чем официально заявленная сумма претензий, считают участники рынка. Но многие контрагенты медлят с исками. «Крах компании такого масштаба может повлечь за собой кризис неплатежей и банкротство десятков средних и малых дистрибьюторов», – считают в «Мегаопте».

Ранее Мушвиг Абдуллаев сообщал, что «Интерторг» может расстаться с активами, чтобы покрыть долги перед поставщиками. В частности, компания рассматривает продажу торгового центра на Ленинском проспекте, который должен быть до конца года введен в эксплуатацию. По словам консультантов на рынке торговой недвижимости, опрошенных «Фонтанкой», пока «Интерторг» никакие крупные объекты открыто не выставлял. Ретейлер может вести переговоры самостоятельно, не исключают они, но найти покупателей может оказаться непросто. «Компании, которые испытывают финансовые затруднения и при этом выставляют свои активы на продажу, обрекают потенциальных покупателей на многолетние судебные тяжбы. Если в отношении продавца будет запущена процедура банкротства, то все его сделки за последние три года могут быть оспорены», – говорит Дмитрий Лехмус, партнёр Rusland SP.

Еще одним выходом мог бы стать приход инвестора или поглощение сети другим игроком. Ранее вероятным претендентом называлась сеть «Магнит», который пока слабо представлен в Петербурге. Но пока ретейлер не торопится обнадеживать поставщиков «Интерторга». «Поступление предложений не комментируем, но если будут хорошие, конечно, возьмем. Что касается переговоров — это рынок, все общаются со всеми», – сказал директор ретейлера по Северо-Западу Сергей Выдрин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»