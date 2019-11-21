В честь Володина, Набутова и полярных конвоев. В Петербурге раздали имена безымянным скверам

Безымянных скверов в Петербурге стало меньше на 31. Им присвоили официальные названия.

Как 21 ноября сообщается на сайте администрации города, постановление подписал губернатор Александр Беглов. Сквер на пересечении Кирочной, Новгородской улицы и Дегтярного переулка получил имя инженера Фёдора Пироцкого, запустившего в Петербурге трамвайное движение. Именно в Дегтярном был испытан первый в мире электрический состав. Зелёное насаждение на искусственном острове в устье Смоленки стало именоваться в честь писателя Александра Володина, а зону между улицами Кустодиева и Руднева назвали именем художника-графика Владимира Конашевича. Он – автор классических иллюстраций к сказкам Пушкина, книгам Чуковского, Маршака, Тургенева и Достоевского.

Некоторые скверы получили более общие имена: насаждения между домами 64 и 66 по улице Савушкина объединили под обозначением «Сквер Военных Летчиков», сад на Литейном проспекте, 57, стал «Итальянским», а «Сад Прометей» разместился между улицами Демьяна Бедного, Ольги Форш и проспектом Просвещения.

«Сквером Полярных Конвоев» теперь стоит называть зону на углу улицы Седова и Большого Смоленского проспекта, а зона отдыха около Динамовской улицы названа по имени футболиста и комментатора Виктора Набутова.



