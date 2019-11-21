Организатор «Русских маршей» Белецкий получил гражданство Украины как «этнический украинец». В РФ он заочно арестован

Сопредседатель незарегистрированной в России «Партии националистов» Иван Белецкий, заочно арестованный в РФ, сообщил о получении украинского паспорта.

«Я получил гражданство Украины согласно официальному решению ЦМУ Государственной миграционной службы Украины города Киева и Киевской области <...> В течение октября и ноября 2019 года я получал все сопутствующие документы гражданина Украины, сейчас делаю официальное заявление, что я гражданин Украины и имею паспорт нового образца – ID карту», – написал 21 ноября Иван Белецкий в социальных сетях.

Основанием для получения паспорта, по словам новоиспеченного гражданина Незалежной, стало то, что он – «этнический украинец». Свое заявление он продублировал на русском и украинском.

В социальных сетях Иван Белецкий описывает себя так: «политик, русский националист, родновер, общественный деятель». Он известен как сопредседатель незарегистрированной «Партии националистов» и организатор «Русских маршей». В 2017 году группы «Партии националистов» и «Артподготовки» (признана экстремистской организацией решением российского суда) заблокировали в соцсетях, а к Белецкому пришли с обысками. Мещанский суд Москвы заочно арестовал его по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием ... сети Интернет»). Белецкий получил на Украине статус беженца в феврале 2019 года.



