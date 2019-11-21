Видео с Загородного, где девушка шагнула под троллейбус, показывает типичную ошибку очевидцев

За минувшие сутки, 20 ноября, ГИБДД зафиксировала в Санкт-Петербурге 418 ДТП – на шесть больше, чем днём ранее, а пострадавших (17) чуть меньше. Об этом ведомство сообщает 21 ноября на своей странице «ВКонтакте». Жертвами ДТП второй день подряд становятся пешеходы.

18-летняя девушка скончалась в больнице после того, как попала под троллейбус на Загородном проспекте. На опубликованной записи камеры наружного наблюдения видно, как она поднимает скейт и шагает на «зебру». Другое видео, сделанное регистратором, чётко показывает, что троллейбусу горел зелёный свет.





В паблике «Дорожный инспектор» в комментариях отмечают, что подбежавший к девушке человек напрасно перевернул её: в таких ситуациях легко нанести ещё больший вред. Лучше накрыть пострадавшего, например курткой, и дожидаться скорой.

Ещё один ребёнок был сбит около 16:30 на улице Бутлерова, 40 (Калининский район), в зоне пешеходного перехода. 13-летний подросток получил лёгкие травмы. Водитель разыскивается: он оставил место ДТП, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Погибшего мужчину, вероятно, сбитого машиной, обнаружил патрульный экипаж ГИБДД вчера около 20:55 на 114-м километре трассы Санкт-Петербург – Псков. Предполагаемую причину (ДТП) определила прибывшая на место экспертная группа. Также ведётся розыск, рассказали в отделе пропаганды.

Фото: «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» / vk.com/dorinspb

Вчера стало известно и о смерти женщины, попавшей под колёса «Митсубиши» в Сосновом Бору 19 ноября. Медики в больнице не смогли её спасти.



