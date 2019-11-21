Глава Фрунзенского района почуял недоброе на своей территории

Глава администрации Константин Серов лично проверил жалобы жителей Купчино на плохой запах, который выгнал из детской больницы маленьких пациентов, а взрослых заставил законопатить окна.

Как сообщает 21 ноября пресс-служба администрации, Серов проконтролировал ситуацию, лично проехав по ряду адресов, где жители жаловались на неприятный запах.

«По нескольким адресам сообщения подтвердились. Глава района дал поручение жилищным организациям произвести проветривание помещений для удаления запахов. Ситуация держится на контроле», – уверяют чиновники.









Точно в администрации знают то, что обращений за медицинской помощью из-за резкого запаха нет и здоровью жителей ничего не угрожает.

Ранее чиновники предположили, что удушающий химический запах в Купчино мог распространиться из канализации, куда кто-то слил химикаты.

Жители Купчино с вечера 20 ноября жалуются на нестерпимую вонь.