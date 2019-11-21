Сбербанк не хотел разжигать. Процесс формирования кодов обещают изменить

Пересмотреть процесс формирования кодов обещает Сбербанк, в чьем пароле разглядели «разжигающий» против евреев призыв.

«Данный код представляет собой набор случайных символов, – заверили «Фонтанку» в пресс-службе кредитного учреждения 21 ноября. – Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов».

Там добавили, что в год формируют около 13 млрд паролей, причем происходит это автоматически, без участия живого человека.

«Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода», – подытожили в Сбербанке.

Напомним, скриншот неэтичного пароля опубликовал шеф-редактор журнала «Нож» Артём Чапаев. В предложенном банком коде он увидел призыв поступать нехорошо по отношению к евреям. Журналист вступил в переписку с модераторами «Твиттера» Сбербанка. Там сначала предположили фотошоп, затем заверили, что сложившийся в фразу код — случайность, а не намерение кого-то оскорбить.



