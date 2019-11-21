УФАС возбудило еще одно дело по «пищевому картелю». Фигуранты знакомые

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении трех компаний по подозрению в сговоре на закупках по социальному питанию. За 2 года ведомство вскрыло 3 пищевых картеля.

Приказ о возбуждении дела опубликован на сайте службы. В нем названы следующие компании: АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария» и АО «Фирма Флоридан». Судя по указанной статье закона «О защите конкуренции», речь идет о соглашении между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.

Напомним, те же компании фигурировали в раскрытых ранее УФАС «пищевых картелях». Всего за последние два года таких случаев три. В одном говорится о АО «КСП Василеостровского района», которое совместно с АО «Фирма Флоридан» и ООО «Воскресенье» с 2015-го по 2017 год участвовало в 50 аукционах на поставку продуктов питания, заключив контракты на общую сумму, превышающую 65,5 млн рублей. В другом — об ООО «Евроспецсервис», ООО «ЕСС», ООО «Торговый дом «Северо-Запад» и ООО «Специализированная торговая компания», которые участвовали в 27 закупках на поставку продуктов питания в лечебные, образовательные и социальные учреждения Санкт-Петербурга. Третий раскрыт в ноябре: УФАС нашло нарушение закона о защите конкуренции в действиях ООО «Квадрат», ООО «Нур» и ООО «Ленагропром», оказывавших услуги по организации питания в школах Курортного района.





Кроме того, УФАС продолжает рассмотрение «колпинского дела», о котором писала «Фонтанка». Возбуждено оно в отношении АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария», ООО «Лимак-Нева», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Евроспецсервис», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «НУР», ООО «Невская дистрибьюторская компания», ООО «Юридическое бюро «Авангард» и администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. Фигуранты подозреваются в заключении картельного соглашения в 2016–2018 гг. при проведении 29 конкурсов. При начальной цене контрактов более 650 млн рублей оплачено 455 млн рублей.

Ранее УФАС отчиталось, что с начала 2019-го раскрыло 15 картелей, назначив штрафов на 59,1 млн. Кроме отрасли соцпитания нарушения найдены в организации поставки лекарств и медицинского оборудования, проведения праздничных мероприятий и выполнения ремонтных и строительных работ. Недавно УФАС также опубликовало решение о так называемом «снежном картеле», признаки которого были замечены на рынке работ по содержанию городских дорог.