Происшествия
Россия опровергла передачу Украине задержанных судов в «убитом состоянии»
Федеральная служба безопасности заявила, что задержанные в ноябре прошлого года в Керченском пролива малые бронированные артиллерийские катера и буксир были переданы Украине в «нормальном состоянии».
«Катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», – цитирует 21 ноября заявление Центра общественных связей ФСБ агентство ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона получила суда, подписав акты приема-передачи.
Накануне командующий ВМС Украины заявил о том, что россияне якобы «угробили» переданные суда. По его словам, с катеров и буксира пропали плафоны, розетки и даже унитазы.
Справка:
Инцидент между Погранслужбой ФСБ России и кораблями ВМС Украины произошел 25 ноября 2018 года в российских территориальных водах в Черном море. Российские силовики задержали украинские катера «Никополь», «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» при попытке совершить незаконные действия, а именно — без разрешения пройти Керченский пролив и выйти в Азовское море. Позже 24 украинских моряка были арестованы. 7 сентября Москва и Киев произвели первый обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». В частности, на Украину вернулись 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. 18 ноября стало известно, что суда возвращены Украине.