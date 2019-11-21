Россия опровергла передачу Украине задержанных судов в «убитом состоянии»

Федеральная служба безопасности заявила, что задержанные в ноябре прошлого года в Керченском пролива малые бронированные артиллерийские катера и буксир были переданы Украине в «нормальном состоянии».

«Катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», – цитирует 21 ноября заявление Центра общественных связей ФСБ агентство ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что украинская сторона получила суда, подписав акты приема-передачи.

Накануне командующий ВМС Украины заявил о том, что россияне якобы «угробили» переданные суда. По его словам, с катеров и буксира пропали плафоны, розетки и даже унитазы.



