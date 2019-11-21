Смольный разгромил «Мясной двор». Чиновники снесли общепит на проспекте Луначарского

Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит павильон на проспекте Луначарского, вблизи дома 63, литера А.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 21 ноября, предприниматели незаконно заняли городской участок площадью более 160 кв. м, разместив в нем общепит «Мясной двор» и точку по продаже фруктов и овощей.

Ранее город сдавал землю в аренду ООО «Морис», но в августе 2019 года договор был расторгнут. Просьбу освободить территорию бизнес проигнорировал, поэтому демонтировать строение, признанное самовольным, пришлось силами ККИ. ООО «Морис» не только лишилось имущества, но и получило штраф в 50 тысяч рублей за незаконное размещение объекта благоустройства.



