МИД РФ предупредил туристов о возможных сбоях в работе аэропортов Финляндии из-за забастовки

В работе аэропортов Финляндии взможны сбои из-за забастовки сотрудников сектора гражданской авиации, которая запланирована на понедельник, 25 ноября. Об этом сообщает в Twitter ситуационно-кризисный центр «ДСКЦ» МИД РФ 21 ноября. В заявлении отмечается, что больше времени у пассажиров может уйти на процедуру досмотра и сдачу/получение багажа.

#Финляндия – 25 ноября по всей стране возможны сбои в работе аэропортов в связи с 24-часовой забастовкой сотрудников сектора гражданской авиации; увеличение времени прохождения процедур досмотра, сдачи/получения багажа; возможны изменения в расписании/задержки авиарейсов pic.twitter.com/XlmUDkOHA2 — МИД России ?? ДСКЦ (@MID_travel) November 20, 2019





Оператор финских аэропортов Finavia также предупреждает, что последствия забастовки могут распространиться на следующий день, однако, как конкретно отразится стачка на работе аэропортов, пока выясняется. Пассажиров просят следовать информации их авиакомпании или туроператора.

Забастовка солидарности в поддержку почтовиков, чей профсоюз сейчас борется за свои трудовые права с работодателем, повлияет на автобусное сообщение в Хельсинки. Однако пригородные поезда будут ходить в обычном режиме. Информацию о движении транспорта можно найти на сайте HSL.

Ранее "Фонтанка" сообщала, что забастовка солидарности моряков 25 ноября также может остановить движение грузовых судов и паромов под финским флагом.