Нервы автоледи с Урала «сдали» полиции «гремучую смесь» из килограммов наркотиков

Почти шесть килограммов запрещённых веществ нашли сотрудники ГИБДД в машине жительницы Первоуральска. Искать стали из-за испуганного лица и дрожащего голоса.

Как 21 ноября сообщает МВД по Татарстану, брикеты, аккуратно упакованные в пакеты, были спрятаны за спинку заднего сиденья в салоне. В кармане женщины правоохранители обнаружили больше 840 граммов «гремучей смеси» из синтетики и сильнодействующих лекарств. Общий вес запрещенного потянул почти на 6 кг.

В полиции отметили, что, возможно, и не стали бы обыскивать салон машины, но эмоциональная реакция автоледи, когда ее остановили, очень их смутила. Нервы стоили гражданке уголовного дела о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.



