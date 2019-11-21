Первая ракета комом. Новый космический носитель Илона Маска взорвался при заправке

Испытания опытного прототипа космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX прошли неудачно. Ракета взорвалась на полигоне в Техасе.

«Целью сегодняшнего теста было максимальное повышение давления в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным», – говорится 21 нобяря в заявлении NASA.

Во время испытания баки Starship Mk1 были максимально заполнены криогенной жидкостью. При этом на полигоне в Бока Чика произошел взрыв, который попал на видео.

Илон Маск в twitter заявил, что тест был важен для разработки новых ракет. На декабрь запланирован очередные испытания Starship.



