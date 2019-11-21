Генератор кодов Сбербанка заподозрили в нацизме

Скандал с участием Сбербанка разгорелся в Интернете 21 ноября из-за попахивающего экстремизмом пароля в SMS. Сообщение с интересным содержанием опубликовал шеф-редактор журнала «Нож» Артём Чапаев.

Фото: скриншот/Twitter.com

Банк предлагал своему клиенту получить кредит, отправив предложение в SMS. Мужчину приглашали прийти в офис и там сообщить пароль «CRY...JEWS», чтобы получить займ. Этот набор букв можно прочитать как призыв учинять нехорошее целому сообществу, а именно евреям. Чапаев незамедлительно сообщил об этом в «Твиттере», отметив Сбербанк и сопроводив пост буквой «о» с косой линией, обозначающей человека, вскидывающего правую руку.

Фото: скриншот/Twitter.com





Представители кредитно-финансовой организации, по всей видимости, не увидели в наборе букв цельную фразу и задали вопрос журналисту, «что именно вас смыщаешь», но вскоре удалили этот твит.

Чапаев же ответил, что его смущает перевод пароля. Представители Сбербанка, в свою очередь, заявили, что пароль отредактировали в фоторедакторе, чтобы их «подставить». Позже они признали, что сообщение настоящее, принесли извинения и рассказали, что ситуация произошла по случайности, и списали всё на генератор кодов, который «никого не хотел обидеть».