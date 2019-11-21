«Определённые преимущества» для электромобилей придумали в Госдуме. Их приблизят к автобусам и троллейбусам

Стимулировать спрос на электромобили предлагают за счёт ещё одного особого права, избавляющего автовладельца от большой части пробок. Это движение по полосам общественного транспорта.

Как сообщает 21 ноября РИА Новости, идею пустить электромобили на выделенки продвигает первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР). Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову.

Сейчас в России зарегистрировано 3,6 тысячи электромобилей, что составляет 0,1% от общего количества машин. Как отмечает Власов, этот показатель – «самый низкий среди развитых стран» и свидетельствует «о недостаточности существующих мер стимулирования потребителей по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания». «Помимо мер экономического стимулирования считаю целесообразным создание для водителей электромобилей определённых преимуществ как участников дорожного движения», – заявляет Власов.

Кадр из видео в YouTube





В мае 2018 года, напомним, был внесён в Госдуму законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога. Подобные решения принимаются и на уровне регионов, например в Саратове, как писал «Коммерсантъ», этой осенью тоже заговорили об освобождении от налога. Москва предложила и освободить электромобили от налога (20 ноября, по данным СМИ, закон был принят), и дать им бесплатную парковку.

В Европе идут дальше. Правительство Германии доплачивает покупателям электромобиля 5–6 тыс. евро. А в Австрии водителям электрокаров разрешат ездить быстрее, чем машины с ДВС.

